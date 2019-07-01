MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»

Сегодня, 1 июля 2019 года, Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики (ГНС КР) определила лучших налогоплательщиков страны, в числе которых ЗАО «Альфа Телеком».

Компания MegaCom в очередной раз награждена за значительный вклад в развитие экономики страны, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за весь 2018 год и 5 месяцев 2019 года. Лучшие налогоплательщики страны приведены как пример прозрачного и грамотного ведения бизнеса в Кыргызстане.

Напомним, что впервые звания «Лучший налогоплательщик» компания была удостоена в 2008 году согласно данным ГНС КР.

Отечественный мобильный оператор MegaCom с гордостью заявляет, что 100-процентный государственный пакет акций компании обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома, влияя на выплаты в виде пенсий и пособий, зарплат учителям, врачам, военнослужащим и работникам сферы культуры.

Выбирая MegaCom своим мобильным оператором, кыргызстанцы получают не только качественное и выгодное средство общения, но и делают свой личный вклад в развитие Кыргызской Республики.

MegaCom – надежный оператор связи!

Вот уже 13 лет компания предоставляет абонентам услуги мобильной связи, соответствуя всем международным стандартам менеджмента качества.