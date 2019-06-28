Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom

Участвуйте в викторине «Пополняй и выигрывай» от MegaCom и получите крупный денежный приз – ежедневно разыгрывается сумма в размере 5 тысяч сомов, а по итогам каждого месяца – 100 тысяч сомов!

Принять участие могут все абоненты мобильного оператора, выполнившие простые условия:

пополните счет своего мобильного телефона! При пополнении баланса на сумму от 50 до 150 сомов участникам начисляется 100 бонусных баллов, а от 150 сомов и выше – 200 бонусных баллов;

При пополнении баланса на сумму от 50 до 150 сомов участникам начисляется 100 бонусных баллов, а от 150 сомов и выше – 200 бонусных баллов; подключитесь к викторине! Отправляйте SMS со словом GO на короткий номер 2050, получите 100 баллов в подарок и 20 SMS внутри сети за ежедневную абонентскую плату – 12 сомов;

Отправляйте SMS со словом GO на короткий номер 2050, получите 100 баллов в подарок и 20 SMS внутри сети за ежедневную абонентскую плату – 12 сомов; копите баллы! Ежедневно на ваш номер будут поступать вопросы с вариантами ответа. Выберите один правильный, отправьте его быстрее других участников и получите по 20 баллов за каждый верный ответ. Максимальное количество вопросов в день – 6. Победителем станет участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время;

Ежедневно на ваш номер будут поступать вопросы с вариантами ответа. Выберите один правильный, отправьте его быстрее других участников и получите по 20 баллов за каждый верный ответ. Максимальное количество вопросов в день – 6. Победителем станет участник, набравший максимальное количество баллов за минимальное время; улучшайте результаты! Для того чтобы увеличить свои шансы на победу, можно заработать дополнительные бонусные баллы с помощью команды *2050*1#. Все вопросы по бонусной фазе будут поступать с номера 2055, стоимость одного исходящего SMS на короткий номер 2055 составляет 30 сомов;

Для того чтобы увеличить свои шансы на победу, можно заработать дополнительные бонусные баллы с помощью команды *2050*1#. Все вопросы по бонусной фазе будут поступать с номера 2055, стоимость одного исходящего SMS на короткий номер 2055 составляет 30 сомов; следите за рейтингом! Следить за начислением баллов и своим местом в общем списке можно на сайте компании или с помощью короткой команды *2050*3#.

Попытайте свою удачу и станьте победителем интеллектуальной викторины от MegaCom! Подробнее о правилах участия можно узнать по ссылке http://win.megacom.kg/.