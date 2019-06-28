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Бизнес

Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom

Цените свое время! Платите за воду, газ, отопление и прочие коммунальные услуги с помощью фирменных терминалов MegaCom быстро, легко, без очередей и в любое удобное время.

Для этого необходимо:

  • выбрать раздел «Коммунальные платежи»;
  • найти необходимую услугу и ввести реквизиты;
  • внести деньги в купюроприемник и подтвердить платеж;
  • получить чек с подтверждением оплаты. Адресат получит платеж моментально.

Кроме этого, в любом из платежных терминалов мобильного оператора в режиме 24/7 можно внести оплату за более чем 300 услуг, в том числе проводной интернет, центры обслуживания домофонов, детские сады, налоги, справки, штрафы за нарушение ПДД и многое другое. Абоненты MegaCom могут пополнить мобильный кошелек MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи без комиссии.

Найти ближайший фирменный терминал MegaCom можно на официальном сайте компании, а также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).
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