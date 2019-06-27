Подключайте выгодные пакеты минут для внесетевых звонков

Для абонентов, которые хотят экономить на стоимости внесетевых звонков, есть отличное предложение от MegaCom — воспользуйтесь выгодными пакетами и получите бесплатные минуты и SMS на номера других мобильных операторов КР.

Подключить пакеты можно только тогда, когда это действительно нужно, и в этом их главное удобство. К примеру, если вам нужно совершить срочный вызов вне сети, а на балансе недостаточно средств.

Воспользуйтесь пакетами минут и не ограничивайте общение:

Кроме этого, к подключению доступны внутрисетевые пакеты минут и SMS. Их можно подключить в случае, если минут для разговоров в рамках текущего тарифа всегда не хватает:

Подключайте выгодные пакеты минут и SMS на все сети и наслаждайтесь общением!