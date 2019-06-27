20 гигабайт интернета в подарок при покупке смартфона в MegaStore

Во всех офисах MegaStore наступило время подарков — при покупке смартфона вы получите 20 гигабайт высокоскоростного интернета на один месяц совершенно бесплатно!

Выгодное предложение доступно на всех тарифных планах MegaCom и действует на все виды платежа: рассрочка, кредит или оплата полной суммы сразу. Подарочные интернет-пакеты можно подключать на один номер при каждой новой покупке смартфона. В акции действуют следующие модели:

Xiaomi Redmi 6A за 6 590 сомов;

Honor 10 Lite за 13 990 сомов;

Huawei P Smart 2019 за 13 990 сомов;

Huawei Y 7 2019 за 11 990 сомов;

Samsung A 30 за 12 990 сомов.

Приобретите в MegaStore новый современный смартфон и воспользуйтесь всеми возможностями высокоскоростного мобильного интернета от MegaCom!

Акция действует с 27 июня по 27 июля 2019 года.