«Умные лекарства» не только продлевают жизнь, но и повышают ее качество

Онкология неумолимо набирает обороты. Ежегодно более 14 миллионам человек во всем мире приходится слышать страшный диагноз и пополнять ряды тех, а их больше 32 миллионов, которые годами борются с этим заболеванием. Только в Турции каждый год регистрируется около 150 тысяч новых случаев рака. Согласно статистике, практически в каждой стране число заболевших постоянно увеличивается на 1-2 процента.

Фото ACIBADEM. Профессор Озлем Эр

Однако медицина также не стоит на месте. Специалист по медицинской онкологии больницырассказала о новых разработках, благодаря которым рак можно полностью вылечить. Даже в запущенных стадиях или неизлечимых формах современные методики лечения позволяют не только на длительный период продлить больному жизнь, но и улучшить ее качество.

«Умные препараты» могут все и даже больше. Многие годы для лечения злокачественных новообразований использовался классический метод химиотерапии. С помощью мощных препаратов шла атака на раковые клетки, однако одновременно затрагивались и здоровые ткани, что вызывало серьезные побочные эффекты: у больных ухудшались показатели крови, начинали выпадать волосы, появлялись тошнота, рвота.

Ученым удалось решить проблему, найти альтернативный способ борьбы с раком — разработана современная целенаправленная методика, которая получила название «умные лекарства». Под их воздействием происходит уничтожение тех генов, за счет которых раковые клетки живут, растут и размножаются. При такой форме лечения «под прицелом» находятся только раковые клетки, а здоровые не затрагиваются. «Это огромное, позволившее продлить жизнь пациентов, достижение в области лечения онкологических заболеваний», — подчеркнула доктор Озлем Эр.

«Умные лекарства» эффективно лечат многие виды онкологических заболеваний: рак молочной железы, толстой кишки, легких, почек. При использовании новейших препаратов здоровые клетки практически не затрагиваются, иммунная система не подавляется, побочные эффекты наблюдаются крайне редко, что положительно сказывается на качестве жизни пациентов.

Сегодня иммунотерапия входит в число наиболее эффективных методов лечения рака.

Лучше, чем собственный организм, бороться с болезнью не смогут ни одни лекарственные средства. Задача — заставить его это делать, активировать иммунную систему пациента.

Специалистам по онкологии такое удалось. Лечение меланомы с помощью иммунотерапии показало отличный результат, даже при метастазах больные жили намного дольше, чем после лечения стандартными методами.

В настоящее время ученые работают над возможностью использовать иммунотерапию для других видов рака. Метод хорошо себя показал при лечении рака легкого — применяется с 2015 года. Специалисты утверждают: методика перспективна и существует большая вероятность того, что вскоре будет успешно применяться для борьбы со многими злокачественными новообразованиями.

В основе персонализированного лечения лежат генетические особенности человека и развивающейся опухоли. Замечено, что на молекулярном уровне клетки даже одного и того же типа рака могут существенно отличаться. Так, при исследовании клеток одного вида рака у разных больных иногда обнаруживается 50 и более различий.

В клинике ACIBADEM лекарственные препараты подбираются индивидуально для каждого пациента. Вначале проводится идентификация генетических характеристик человека и опухоли, а затем разрабатывается план лечения. Такой подход обеспечивает эффективную борьбу с заболеванием, побочные эффекты практически отсутствуют.

Ученые достигли больших успехов в области определения генетического профиля рака. Указанная методика занесена в международные справочники, рекомендуется для лечения злокачественных опухолей легких.

Профилактика рака: болезни можно избежать. В настоящее время есть большая категория людей, которые не больны раком, но находятся в группе риска. В частности, к ней относятся женщины с уплотнениями в молочной железе, проблемами с яичниками и некоторыми другими заболеваниями. Для защиты от онкологии таким пациентам назначалось профилактическое лечение новыми препаратами. При подведении итогов исследования оказалось, что риск заболеть раком у 4 тысяч женщин снизился на 50 процентов. Это очень хороший результат.

Одно из ведущих медицинских учреждений мира клиника ACIBADEM успешно применяет все новейшие, касающиеся борьбы с раком, разработки. Тысячи пациентов после курса лечения смогли вернуться к полноценной жизни.

Представительство ACIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефон +996 770 102 233.