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Бизнес

MegaCom приглашает на курсы по программированию с последующей стажировкой

Начните свою карьеру в одной из крупнейших компаний страны! MegaCom приглашает на курсы по программированию, лучшие выпускники получат возможность пройти последующую оплачиваемую стажировку в компании.

На протяжении обучающей программы представится уникальная возможность получить полезные знания от узких высококвалифицированных специалистов мобильного оператора, окунуться в мир digital-трендов и принять непосредственное участие в создании технической документации, различных программ и платформ.

Преподаватели из числа опытных сотрудников профильных подразделений MegaCom помогут начинающим IT-специалистам в реальных условиях изучить материальную базу, познакомиться с особенностями телекоммуникационной отрасли, актуальными технологиями связи и программными продуктами.

Курсы длятся от двух до четырех месяцев и проводятся в удобное время, чтобы можно было совмещать обучение с основной работой или учебой.

MegaCom постоянно совершенствует инфраструктуру сети, делает ставку на развитие IT-технологий и внедрение инноваций в отрасли. Именно поэтому мобильный оператор заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров, которые внесут свой вклад в успешное развитие услуг мобильной связи.

Более подробную информацию об обучающей программе от MegaCom вы можете получить по номеру 0 999 999 440 или в Instagram по ссылке.  
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