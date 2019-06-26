Топ-5 смартфонов до 10 тысяч сомов

Лучшие бюджетные смартфоны сезона-2019 — это совсем не то же самое, что год назад. А если оглянуться на два-три года назад, то можно будет сравнить сегодняшний бюджетник с телефонами, которые казались крутыми тогда. Представляем пятерку смартфонов до 10 тысяч сомов, способных справиться с базовыми задачами: серфинг в интернете, пользование соцсетями, навигация и не только.

Xiaomi Redmi Go Xiaomi Redmi Go всего за 5 тысяч 550 сомов станет хорошим выбором в качестве первого смартфона, например, для детей или родителей. У него хороший разговорный динамик, сразу два микрофона с системой шумоподавления, поддержка двух SIM-карт и длительное время автономной работы. Стоимость в рассрочку на шесть месяцев — 925 сомов в месяц.

O!Phone 4G Joy

O!Phone 4G Joy за 5 тысяч 990 сомов — легкий, стильный и приятный на ощупь, он поддерживает работу в сетях LTE, обеспечивает высокую скорость загрузки и стабильную работу приложений, имеет яркий IPS-дисплей, 16 ГБ памяти, которую легко расширить до 64 ГБ, разборный корпус, актуальную версию ПО. Отдельно можно отметить камеру: основной модуль с 8/0.3/5 Мп камерами, второй модуль используется для увеличения резкости и размытия фона. Благодаря высокому разрешению и соотношению сторон 18:9 O!Phone 4G Joy хорош для игр и просмотра фильмов. Стоимость в рассрочку на шесть месяцев — 999 сомов в месяц.

Honor 7A Honor 7A за 7 тысяч 390 сомов. Громко и безрамочно. Благодаря очень громкому динамику можно будет даже устроить просмотр фильма в небольшой компании. А качество камеры таково, что можно всерьез придраться лишь к среднему качеству снимков в ночное время (чем грешат и некоторые флагманы), основная — 13 Мп (вспышка, автофокус), фронтальная — 8 Мп (вспышка). Смартфон поддерживает два способа биометрической аутентификации: распознавание отпечатков пальцев и лиц. Да, в требовательные игры на нем не поиграть, но что касается онлайн-игр, серфинга, просмотра фильмов, с этим аппарат справляется без проблем. Стоимость в рассрочку на шесть месяцев — 1 тысяча 232 сома в месяц.

Huawei Y5 2019

Huawei Y5 2019 за 7 тысяч 499 сомов — смартфон оснащен 5,71-дюймовым дисплеем и процессором с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой 5 Мп и основной камерой на 13 Мп, портом microUSB, отдельным слотом для карты памяти microSD. Аккумулятор модели на 3 тысячи 20 мАч прослужит вам целый день. Стоимость в рассрочку на шесть месяцев — 1 тысяча 250 сомов в месяц.

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10 за 8 тысяч 690 сомов — удобно, что смартфон поддерживает одновременную установку двух nanoSIM-карт и карты памяти microSD. Его мощности достаточно, чтобы, например, проверить почту, переписываться в мессенджере, параллельно держа в интернет-браузере несколько открытых вкладок или YouTube. Получится поиграть даже в некоторые 3D-игры. Еще одна сильная сторона этого аппарата — время работы от одного заряда. Его хватит на целый день в обычном режиме использования. Стоимость в рассрочку на шесть месяцев — 1 тысяча 448 сомов в месяц.

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