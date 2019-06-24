Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время

С сервисом Mega iTV от MegaCom больше не нужно ждать выхода в эфир долгожданного фильма, щелкать по кнопкам пульта в поисках интересных передач или делить единственный телевизор с домочадцами. Просто смотрите сериалы, кино и развлекательные шоу в режиме реального времени прямо с экрана своего смартфона или планшета в любом месте и в любое время!

Подключите подходящий для себя пакет и наслаждайтесь просмотром популярного контента в высоком качестве где угодно — в парках, на пляже, по дороге на работу или учебу и даже в долгой очереди.

Пакет Premium — это 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе порядка 50 информационно-развлекательных, около 30 фильмовых, более 20 познавательных, 10 спортивных, детских и других телеканалов всего за 7 сомов в день. Команда активации — 710*3#.

— это 140 телеканалов в цифровом качестве, в том числе порядка 50 информационно-развлекательных, около 30 фильмовых, более 20 познавательных, 10 спортивных, детских и других телеканалов всего за 7 сомов в день. Команда активации — Пакет Light — всего за 3 сома в день доступны 40 рейтинговых телеканалов, в числе которых новостные, музыкальные, спортивные каналы в высоком качестве. Команда активации — *710*2#.

— всего за 3 сома в день доступны 40 рейтинговых телеканалов, в числе которых новостные, музыкальные, спортивные каналы в высоком качестве. Команда активации — Пакет «Базовый» включает 70 цифровых телеканалов за 5 сомов в день. При первом подключении предоставляется бонус — три дня бесплатного просмотра. Команда активации — *710*1#.

Чтобы приступить к использованию сервиса, необходимо установить и запустить бесплатное приложение Mega iTV, скачав его из App Store или Google Play. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Трансляция телерадиоканалов в рамках сервиса осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация по ссылке.