Пять фишек тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom

Тарифный план #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom — это целый набор фишек, благодаря которым за достаточно короткое время тариф получил заслуженное признание абонентов. Об этих полезных и удобных особенностях и пойдет речь.

1Автоматическое обновление Автоматическое обновление позволяет по окончании основного интернет-пакета и при наличии достаточной суммы на балансе продолжить пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости. Не надо беспокоиться, что в самый нужный момент можно остаться без доступа к соцсетям и мессенджерам до следующей даты списания абонентской платы. Просто пополняйте баланс и пользуйтесь интернетом и голосовой связью!

2 Перенос остатков интернет-пакета

Перенос остатков интернет-пакета позволяет еще больше пользоваться трафиком на максимальной скорости! Если вы не успели потратить весь объем, а уже наступил момент списания абонентской платы, не переживайте — остатки будут перенесены и суммированы с новым пакетом.

3 Функция раздачи Wi-Fi

С помощью доступной функции раздачи Wi-Fi можно без каких-либо ограничений по времени и совершенно БЕСПЛАТНО поделиться своим интернетом с близкими и друзьями!

4Функция блокировки интернета Функция блокировки интернета удобна в случае окончания интернет-пакета при недостаточной сумме на балансе, чтобы абоненты не уходили в минус по прямой тарификации. Поэтому, чтобы всегда оставаться онлайн, держите положительный баланс и наслаждайтесь полной свободой общения в популярных соцсетях и мессенджерах!

5 Возможность выбора пакета

Пакет «Супервыгодный 80» — это рекордные 20 ГБ интернет-трафика, безлимит на Facebook + Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеры WhatsApp и Telegram, безграничные разговоры внутри тарифа, 500 минут и 500 SMS внутри сети. Пакет «Супервыгодный 50»— это целых 10 ГБ интернета + безлимитные звонки внутри тарифа и 200 минут внутри сети.

Переходите на #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom и ощутите все удобства тарифа! Более подробную информацию смотрите на сайте super.megacom.kg.