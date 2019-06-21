Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​

Вместе с активной подготовкой сетевой инфраструктуры к курортному сезону Мобильный оператор О! продолжает работу по расширению емкости сети 4G LTE в столице и по всей республике. Проводимые работы позволяют раз за разом улучшать характеристики действующей LTE-сети – увеличивать ее пропускную способность и существенно повышать скорость передачи данных.

​4G LTE-сеть О! обновлена в следующих населенных пунктах:​

В Чуйской области: в городах Кара-Балте, Шопокове, Канте, а также в селах Гавриловка, Кемин, Фрунзе, Шалта, Чон-Джар, Ивтановец, Сары-Джон, Полтавка, Орто-Суу, Буденовка, Ленинском, Киргшелк, Новопокровка, Дружба, Озерном, Арчалы, Ивановка, Ак-Бешим, Октябрьском, Кой-Таш, Васильевка, Кум-Арык, Сокулук, Красная Речка, Новопавловка, Военно-Антоновка, Джал, Кызыл-Туу. Улучшение качества связи и скорости мобильного интернета могут ощутить жители жилмассивов «Ала-Тоо», «Бирдик», «Тынчтык», «Акыл-Ордо».

​В Иссык-Кульской области: в городе Чолпон-Ате и селах Жаркынбаево, Кароол-Добо, Бает, Ак-Терек, Сары-Ой, Чок-Тал, Ак-Устен, Тилекмат, Ак-Добо, Дархан, Кызыл-Суу, Ак-Терек.

В 2019 году Мобильный оператор О! реализовал ряд крупных этапов проекта по развитию LTE-инфраструктуры, что привело О! к лидерству​ по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане.

​ Включи 4G от лидера!

​Смотрите карту покрытия сети О! на сайте ​www.o.kg​ в разделе «Зона охвата». Регулярные новости об улучшении качества связи по Кыргызстану вы найдете в разделе «Развитие сети».