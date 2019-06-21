11:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​

Вместе с активной подготовкой сетевой инфраструктуры к курортному сезону Мобильный оператор О! продолжает работу по расширению емкости сети 4G LTE в столице и по всей республике. Проводимые работы позволяют раз за разом улучшать характеристики действующей LTE-сети – увеличивать ее пропускную способность и существенно повышать скорость передачи данных.

​4G LTE-сеть О! обновлена в следующих населенных пунктах:

В Чуйской области: в городах Кара-Балте, Шопокове, Канте, а также в селах Гавриловка, Кемин, Фрунзе, Шалта, Чон-Джар, Ивтановец, Сары-Джон, Полтавка, Орто-Суу, Буденовка, Ленинском, Киргшелк, Новопокровка, Дружба, Озерном, Арчалы, Ивановка, Ак-Бешим, Октябрьском, Кой-Таш, Васильевка, Кум-Арык, Сокулук, Красная Речка, Новопавловка, Военно-Антоновка, Джал, Кызыл-Туу. Улучшение качества связи и скорости мобильного интернета могут ощутить жители жилмассивов «Ала-Тоо», «Бирдик», «Тынчтык», «Акыл-Ордо».

​В Иссык-Кульской области: в городе Чолпон-Ате и селах Жаркынбаево, Кароол-Добо, Бает, Ак-Терек, Сары-Ой, Чок-Тал, Ак-Устен, Тилекмат, Ак-Добо, Дархан, Кызыл-Суу, Ак-Терек.

В 2019 году Мобильный оператор О! реализовал ряд крупных этапов проекта по развитию LTE-инфраструктуры, что привело О! к лидерству​ по охвату и емкости 4G LTE-сети в Кыргызстане.

Включи 4G от лидера!

Смотрите карту покрытия сети О! на сайте ​www.o.kg​ в разделе «Зона охвата». Регулярные новости об улучшении качества связи по Кыргызстану вы найдете в разделе «Развитие сети».
Ссылка:
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!
Общайся сейчас — плати потО!м
Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети
Подарки при покупке смартфонов Huawei в O!Store
Хотите топовый смартфон в рассрочку без процентов? Давайте посчитаем!
Открыт шестой магазин O!Store в Оше
Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
Популярные новости
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
Обзор Redmi Note&nbsp;7: бюджетник с&nbsp;48-мегапиксельной камерой Обзор Redmi Note 7: бюджетник с 48-мегапиксельной камерой
Манас Иманов о&nbsp;выгодных агрокредитах и&nbsp;поддержке женского предпринимательства Манас Иманов о выгодных агрокредитах и поддержке женского предпринимательства
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Бизнес
Интернет-трафик в&nbsp;Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G&nbsp;LTE ​ Интернет-трафик в Кыргызстане растет, увеличивается емкость сети 4G LTE ​
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика