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Бизнес

Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?

В Бишкеке накануне у здания Жогорку Кенеша прошел митинг врачей отделения микрохирургии глаза № 1 при Нацгоспитале. Собравшиеся требовали уволить заведующую отделением офтальмологии Салтанат Иманбаеву.

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Однако Салтанат Иманбаева заявляет, что акции протеста — профанация, и организованы они директором Нацгоспиталя Динарой Сагинбаевой, которая является фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. «Ни одно из озвученных на митинге обвинений в мой адрес не находит своего подтверждения. В частности, никакого задержания не было и санкция в виде домашнего ареста не применялась. Более того, я сама оплатила тогда операцию пациентке, а потом мне просто вернули долг», — сказала Салтанат Иманбаева.

Я никогда не занималась вымогательством. Более того, весь этот митинг и был организован только потому, чтобы сместить меня — неудобного врача — с поста заведующей. Путем реорганизации, задуманной Динарой Сагинбаевой, сделать это не удалось.

Салтанат Иманбаева
Она добавила, что подобные пикеты подрывают авторитет врача. «Люди в белых халатах не могут и не должны выносить свои разбирательства за стены лечебного учреждения. Кто потом сможет доверять таким докторам? Я обращаюсь к Министерству здравоохранения и администрации Нацгоспиталя — прекратите этот неуместный конфликт. И еще раз заявляю — моя позиция тверда, я выполняю свой профессиональный долг в рамках своей компетенции и не стану жертвой интриги и манипуляций», — подчеркнула Салтанат Иманбаева.

Она отметила, участники вчерашнего митинга сводят с ней счеты, поскольку она делала им справедливые замечания. «Эти врачи не справлялись со своей работой. На операциях путали глаза пациентов, назначали неправильное лечение, прогуливали. Брали больничный, а сами работали в частных медицинских центрах, что является служебным подлогом. Естественно, я, как заведующая, делала замечания, и они обоснованы и оправданы. А сейчас эти медики вместо того, чтобы работать, исправлять трудом свои ошибки, доказывать свою компетентность, устраивают митинги», — рассказала Салтанат Иманбаева.

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Салтанат Иманбаева является заслуженным врачом Кыргызской Республики, а также отличником здравоохранения. Благодаря ее профессионализму и заслугам как на национальном, так и международном уровне отделение микрохирургии глаза Национального госпиталя за последние 15 лет достигло впечатляющих результатов.

Более того, Салтанат Иманбаева член Межнационального совета экспертов по глаукоме СНГ, Грузии и стран Балтии (с 2017 года совет входит в состав Всемирного совета по глаукоме). Необходимо отметить, что она была председателем аттестационной комиссии по офтальмологии Министерства здравоохранения и кандидатом медицинских наук, а также с 2009 года главным внештатным глаукоматологом Министерства здравоохранения. 
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