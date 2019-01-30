Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача

Заведующая отделением микрохирургии глаза Национального госпиталя Салтанат Иманбаева заявила 24.kg, что митинги против нее — провокация.

Отметим, что митингующие требовали в отношении Салтанат Иманбаевой возбудить уголовное дело. Свое заявление врачи отделения микрохирургии глаза подали в прокуратуру Первомайского района. Но надзорный орган, проверив озвученную докторами информацию, в возбуждении дела отказал ввиду отсутствия состава преступления.

По словам Салтанат Иманбаевой, никаких объективных причин у ее коллег выходить к «Белому дому» и требовать возбуждения уголовного дела нет. Прокуратура уже сказала свое слово. «Наше отделение по всем показателям самое лучшее. К нам в очередь записываются на операции. Никаких нареканий со стороны пациентов нет. Причем на работе все эти люди, которые вчера стояли с плакатами, ведут себя, как прежде. Мы с ними решаем текущие вопросы, операции проходят успешно», — сказала она.

Салтанат Иманбаева — заслуженный врач, лауреат множества наград и премий, в том числе международных. Эти акции она называет оскорблением высокого звания врача. «Я готова обсуждать все моменты, выслушать критику, но конструктивную и в стенах лечебного учреждения, а не с площади. Поэтому я хочу обратиться с просьбой к министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву, депутатам парламента не поощрять впредь площадные проплаченные призывы и возвращать любые спорные вопросы в русло цивилизованного обсуждения и правового решения. Я готова к диалогу. Однако ко мне никто не подошел, не объяснил причину недовольства. Просто нарисовали плакаты и вышли к «Белому дому», — считает завотделением.

Нет такого вопроса, который нельзя было бы решить в конструктивном русле. Салтанат Иманбаева

Салтанат Иманбаева не собирается сдавать пост заведующей. 27 человек медперсонала отделения собрали подписи в ее поддержку. За заведующую заступились и пациенты, которые сейчас находятся на стационарном лечении. Их 51 человек.

Салтанат Иманбаева успешно справляется со своей работой и призывает врачей не становиться жертвами интриг.

Доктор добавила, что возглавляет отделение с 1999 года. Когда главврачом пришла в Нацгоспиталь Динара Сагинбаева, Салтанат Иманбаеву уволили под надуманным предлогом.

Но она восстановилась на работе в той же должности по суду. «Это свидетельствует о том, что меня выставили на улицу незаконно. По-моему глубокому убеждению, ничто так не дискредитирует высокое звание врача, как неумение и нежелание конструктивно решать спорные вопросы. Более того, митинги людей в белых халатах особенно нагнетают в обществе чувства отсутствия порядка в стране и провоцируют социальную нестабильность», — подчеркнула Салтанат Иманбаева.