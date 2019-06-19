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Бизнес

MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика

Отличная новость для всех автоводителей! Теперь для того, чтобы успеть оплатить штрафы за нарушение ПДД со скидкой 50 процентов, в приложении MegaPay добавлен специальный счетчик для отсчета дней, в течение которых действует скидка.

Мобильный кошелек MegaPay стал еще удобнее – ведь с его помощью можно вовремя получать SMS-уведомления о наличии штрафов за нарушение ПДД и всего в несколько кликов оплачивать их со скидкой.

Обновленная версия приложения с добавленным счетчиком предусматривает получение SMS-оповещения о скором истечении срока предоставления скидки для оплаты штрафа.

Таким образом, вы не пропустите возможность существенно сэкономить денежные средства. 

Чтобы воспользоваться надежным платежным инструментом, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store. А уже действующим пользователям сервиса нужно просто обновить его: www.land.ly/5zxhQT.

Подробная информация на сайте компании megacom.kg.
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