MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика

Отличная новость для всех автоводителей! Теперь для того, чтобы успеть оплатить штрафы за нарушение ПДД со скидкой 50 процентов, в приложении MegaPay добавлен специальный счетчик для отсчета дней, в течение которых действует скидка.
Мобильный кошелек MegaPay стал еще удобнее – ведь с его помощью можно вовремя получать SMS-уведомления о наличии штрафов за нарушение ПДД и всего в несколько кликов оплачивать их со скидкой.
Обновленная версия приложения с добавленным счетчиком предусматривает получение SMS-оповещения о скором истечении срока предоставления скидки для оплаты штрафа.
Чтобы воспользоваться надежным платежным инструментом, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store. А уже действующим пользователям сервиса нужно просто обновить его: www.land.ly/5zxhQT.
Подробная информация на сайте компании megacom.kg.