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Бизнес

MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети

Компания MegaCom продолжает увеличение покрытия 4G-сети как в крупных городах страны, так и в малых населенных пунктах.

В результате планомерных технических работ по вводу в действие новых базовых станций доступ к технологии 4G появился у жителей сел Баглан, Таш-Булак (Ынтымакский аильный округ) Ошской области, Асылбаш, Кировское, Конуш, Саз, Крупское Чуйской области и Боконбаево Иссык-Кульской области.

Кроме того, мобильный оператор увеличил покрытие уже действующей сети четвертого поколения в других населенных пунктах с высоким уровнем потребления интернет-трафика, а именно в городах Бишкек, Токмок, Кара-Балта и в селах Чуйской и Ошской областей. Современные технологии открывают новые возможности для абонентов MegaCom: за считанные минуты скачивать видео в высоком качестве, загружать фотографии, общаться в мессенджерах, социальных сетях и решать массу дел с помощью своего смартфона.

Параллельно с этим MegaCom продолжает расширять географию покрытия сетей 2G и 3G, что позволяет повысить надежность соединения. Абоненты мобильного оператора могут отметить улучшение качества голосовой связи в Бишкеке, а также в ряде сел Джалал-Абадской области.

Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в стандарте 4G, абонентам MegaCom необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой технологии. Проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G, можно с помощью бесплатной команды *460. Если нет – ее можно быстро и абсолютно бесплатно заменить в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.

Отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии от MegaCom можно в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети.
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