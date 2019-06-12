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Бизнес

Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom

Не пропустите самые ожидаемые премьеры и смотрите любимые сериалы в любое удобное время с онлайн-сервисом Amediateka от MegaCom!

На портале amediateka.megacom.kg вы найдете все хиты: многосерийные, художественные и документальные фильмы, музыкальные шоу, концерты в формате HD с возможностью выбора оригинальной звуковой дорожки или полноценной русскоязычной озвучки.

Совсем недавно в приложении одновременно со всем миром состоялась долгожданная премьера второго сезона культового сериала «Большая маленькая ложь» с Риз Уизерспун и Николь Кидман в главных ролях. Абоненты MegaCom могут насладиться просмотром популярной драмы в высоком качестве и с профессиональной озвучкой прямо с экрана своего смартфона.

В онлайн-сервисе также доступен к просмотру новый нашумевший мини-сериал «Чернобыль», созданный американским телеканалом HBO. Пять трагичных серий расскажут о самой страшной техногенной катастрофе. Создатели обещают, увиденное никого не оставит равнодушным.

Чтобы получить доступ к сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал. Абонентская плата  15 сомов в сутки. Интернет-трафик в рамках приложения не тарифицируется.

Подробнее на amediateka.megacom.kg.
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