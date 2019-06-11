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Бизнес

Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore

Революционная камера, потрясающий экран с эффектом полного погружения, мощный аккумулятор и технология, защищающая личную информацию на всех уровнях, — благодаря своим техническим параметрам смартфоны Samsung Galaxy A завоевали признание во всем мире, в том числе и в нашей стране.

В сети офисов MegaStore представлены все модели популярной линейки, которые можно приобрести по привлекательным ценам или в кредит без первоначального взноса. Предлагаем небольшой обзор наиболее востребованных моделей этой серии для того, чтобы вам было легче выбрать для себя тот самый смартфон:

  • Бюджетный вариант

Самая простая модель Samsung Galaxy A10 имеет все самое необходимое: почти безрамочный экран, современный процессор, мощный аккумулятор, пару камер и привлекательную цену! В MegaStore приобрести ее можно всего за 8 390 сомов.

  • Любителям селфи

Смартфон Samsung Galaxy A30 точно придется по душе любителям делать фотографии на фронтальную камеру. 16-мегапиксельная передняя камера гарантирует четкие снимки в высоком разрешении. Мобильный телефон представлен во всех MegaStore по доступной цене — 14 990 сомов.

  • Полное погружение

Безграничный экран, покрывающий переднюю панель смартфона от края до края, разрешение FHD+ и цветопередача модели Samsung Galaxy A50 позволяют с головой окунуться в любимые видеоблоги и прямые трансляции. Стоимость в MegaStore — 18 090 сомов.

  • Безупречные снимки в любое время суток

Камера Samsung Galaxy A80 изменит представление о фото- и видеосъемке. Слайдер с поворачивающейся на 360° конструкцией позволяет использовать невероятные возможности тройной камеры. Данный смартфон можно приобрести в MegaStore за 19 900 сомов.

  • Четыре камеры

Samsung Galaxy A9 — первый смартфон с четырьмя основными камерами! Фотографировать можно где и когда угодно — теперь возможностей съемки в четыре раза больше! Посетителям MegaStore эта модель обойдется в 26 800 сомов.

Любой понравившийся смартфон можно приобрести в кредит в партнерстве с «Дос-Кредобанком» или «Бакай Банком». В MegaStore этот процесс займет максимально короткое время. Необходимо лишь иметь при себе паспорт и справку о заработной плате за последние шесть месяцев или выписку из банка о начислениях за последние шесть месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР).

Совершайте приятные и выгодные покупки в MegaStore!
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