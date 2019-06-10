«Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг

Авторитетное европейское деловое издание Global Banking & Finance Review провело ежегодное исследование мирового банковского рынка. По версии журнала, лучшим мобильным приложением 2019-го в Кыргызстане (Best Mobile Banking Application Kyrgyz Republic — 2019) признано приложение Optima24 от «Оптима Банка». Это уже вторая награда Optima24, по итогам прошлого года «Оптима Банк» также получал награду за самый лучший интернет-банкинг.

Global Banking & Finance Review ежегодно вручает награды финансовым организациям разных стран мира. Экспертное жюри оценивает разнообразие и полноту предоставляемых услуг, удобство, скорость, технологичность и безопасность проведения банковских операций, высокое качество клиентской поддержки.

Мобильное приложение Optima24 создано для быстрого и безопасного управления финансами с мобильного устройства на платформах Android, Windows Phone и iOS.

Приложение очень удобно в использовании, что позволяет более эффективно управлять своими денежными средствами в режиме онлайн 24 часа в сутки и в любой день недели через веб-интерфейс или с мобильного телефона.

«Оптима Банк» нацелен на построение цифрового общества и перевод бизнеса в новую цифровую эпоху — это сейчас одно из основных направлений, — отметил председатель правления ОАО «Оптима Банк» Бейбут Капышев. — Мы активно развиваем безналичные платежи и проводим различные акции, мотивирующие население к постепенному переходу на онлайн-расчеты. Интернет-банкинг Optima24 — это как раз один из основных инструментов дигитализации финансовых ритейл-услуг для кыргызстанцев».

Одной из недавно внедренных возможностей интернет-банкинга Optima24 стала оплата штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами по проекту «Безопасный город». Новый функционал Optima24 позволяет оплатить штраф буквально за минуту с мобильного телефона или компьютера.