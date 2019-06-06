MegaCom открывает новые направления для роуминга

Для удобства абонентов в пользовании голосовой связью и мобильным интернетом за пределами Кыргызстана компания MegaCom продолжает пополнять список своих роуминг-партнеров.

Теперь у абонентов MegaCom появилась возможность воспользоваться интернет-роумингом в сети операторов China United Network Communications Corporation Limited (Китай), Orange Polska S.A. (Польша), также доступен предоплатный роуминг в сети оператора Datastream Technology Sdn Bhd (Бруней).

Абонентам MegaCom, которые собираются посетить эти страны, нет никакой необходимости тратить в поездке время и деньги на поиски и регистрацию местной SIM-карты. Подключив роуминг от MegaCom, можно оставаться доступными на привычном номере телефона и не пропускать ни одного важного звонка. Не забудьте перед выездом обратиться в ближайший Центр продаж и обслуживания абонентов MegaCom и подключить роуминг.

Более подробную информацию о тарифах вы можете найти на официальном сайте компании.