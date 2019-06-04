Подключи тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom и получи 40 ГБ интернета в подарок

Подключись к тарифу «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom в магазинах MI Store в Бишкеке и получи 40 ГБ высокоскоростного интернета вместо 20 ГБ!
Помимо внушительных объемов интернета, тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» включает безлимитный трафик на Facebook + Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеры WhatsApp и Telegram, безграничные разговоры внутри тарифа, 500 минут и 500 SMS внутри сети, а также возможность переноса остатков интернет-пакета на следующий период, бесплатную раздачу Wi-Fi и функцию автоматического обновления пакетов при исчерпании основного интернет-пакета.
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить несложные условия:
- приобрести SIM-карту с тарифным планом «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» в магазинах MI Store, которые расположены по адресам:
ЦУМ, отдел A13 (1-й этаж);
ЦУМ, 1-й этаж (со стороны ул. Шопокова);
ул. Ибраимова, 115/2б, ТЦ «Плаза»;
ул. Токтогула, 86;
ул. Юнусалиева, 119;
- пополнить баланс на сумму от 100 сомов и выше.
Бонусный пакет из 20 ГБ действует 14 календарных дней с момента его активации и предоставляется во всех сетях (2G/3G/4G) на максимальной скорости.
Акция продлится с 1 июня 2019 года до 31 августа 2019-го.