Подключи тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom и получи 40 ГБ интернета в подарок

Подключись к тарифу «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom в магазинах MI Store в Бишкеке и получи 40 ГБ высокоскоростного интернета вместо 20 ГБ!

Помимо внушительных объемов интернета, тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» включает безлимитный трафик на Facebook + Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеры WhatsApp и Telegram, безграничные разговоры внутри тарифа, 500 минут и 500 SMS внутри сети, а также возможность переноса остатков интернет-пакета на следующий период, бесплатную раздачу Wi-Fi и функцию автоматического обновления пакетов при исчерпании основного интернет-пакета.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить несложные условия:

приобрести SIM-карту с тарифным планом «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» в магазинах MI Store, которые расположены по адресам:

ЦУМ, отдел A13 (1-й этаж);

ЦУМ, 1-й этаж (со стороны ул. Шопокова);

ул. Ибраимова, 115/2б, ТЦ «Плаза»;

ул. Токтогула, 86;

ул. Юнусалиева, 119;

пополнить баланс на сумму от 100 сомов и выше.

Бонусный пакет из 20 ГБ действует 14 календарных дней с момента его активации и предоставляется во всех сетях (2G/3G/4G) на максимальной скорости.

Акция продлится с 1 июня 2019 года до 31 августа 2019-го.

Спешите, предложение ограничено!