Как оплачивать услуги через терминалы MegaCom?

Компания MegaCom продолжает внедрение собственных платежных терминалов, принимающих оплату за более чем 300 видов услуг, в том числе за услуги связи MegaCom без комиссии.

Эти устройства самообслуживания — один из самых доступных и удобных способов оплаты повседневных услуг, и они уже заслужили доверие своих многочисленных пользователей. Преимущества терминалов, оформленных в фирменной цветовой гамме MegaCom, трудно оспорить, ведь они:

расположены в наиболее доступных местах Бишкека, Оша, а также в населенных пунктах Чуйской области;

дают возможность оплачивать услуги в режиме 24/7;

имеют простой и понятный интерфейс, позволяющий абсолютно всем за считаные минуты и в любое удобное время внести платежи за коммунальные услуги, домашнее телевидение, интернет, центры обслуживания домофонов, детские сады, погасить кредиты и др.;

позволяют абонентам пополнить мобильный кошелек MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom без комиссии;

поддерживают внесение оплаты за более чем 100 услуг в пользу государственных организаций, в том числе погашение штрафов за нарушение ПДД, за получение паспорта, справки о наличии судимости, ЗАГС, прописку и выписку, земельный налог, налог на недвижимое и движимое имущество, выдачу водительского удостоверения и др.;

гарантируют моментальное получение платежа адресатам после выполнения процедуры оплаты.

Для расчета за услугу нужно выполнить несложный алгоритм действий: уточнить реквизиты адресата платежа (расчетный счет, номер телефона или ИНН) и ввести необходимую сумму в приемное устройство для купюр. Успешно проведенная транзакция будет подтверждена чеком, выданным терминалом.

Адреса всех фирменных терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании, а также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).