MegaCom продолжает расширение зоны действия сети 4G

Востребованность 4G-интернета среди абонентов MegaCom стабильно растет, поэтому технические специалисты компании планомерно вводят в эксплуатацию новые базовые станции, что обеспечивает широкое покрытие сети четвертого поколения в самых разных уголках страны и высокую скорость передачи данных.

Так, стабильный сигнал 4G появился в ряде населенных пунктов:

села Кайырма, Кара-Суу, Беш-Терек, Алтын, Озерное, Ойронду, Первомайское, Джекен, Джон-Арык, Эриктуу, Белый-Пикет, Джаны-Алыш, Букара, Кум-Арык, Орто-Арык, Чорголу, Камышановка, Бурана, Ден-Арык, Ак-Бешим, Калыгул, Самансур, Чым-Коргон, Борду, Сасык-Булак, Ударник, Джээк, имени Гагарина, Белек и пгт Орловка Чуйской области;

села Талас и Манас Таласской области, села Апыртан, Джон-Арык, Таш-Булак Джалал-Абадской области, село Борбаш Ошской области.

Благодаря современным технологиям абоненты MegaCom за считанные минуты могут скачивать видео в высоком разрешении, загружать фотографии, общаться в мессенджерах и социальных сетях.

На фоне растущего интереса к возможностям технологии LTE оператор связи также делает упор на увеличение емкости уже действующей сети.

Арчалы, Байгелди, Сарбан, Военно-Антоновка, Новомихайловка, Сретенка, Константиновка, Лубяное, Октябрьское, Чуйское, Первомайское Чуйской области;

Жоош, Октябрь, Социализм, Чагыр, Кыргыз-Чек, Нариман, Араван (Алля-Анаровский аильный округ), Араван (С. Юсуповский аильный округ), Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат, Гузар, Куршаб (Куршабский аильный округ), Старая Покровка, Гузар Ошской области;

Сузак, Таш-Булак, Базар-Коргон, Тойчубек-Чек, Курулуш, Бостон, Курулуш (Момбековский аильный округ), Доскана Джалал-Абадской области;

Сухана, Центральное (Жаштык), Арка Баткенской области.

За счет проделанных работ улучшение и стабильность интернет-соединения могут отметить жители Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Кызыл-Кии, Узгена, Нооката, Кочкор-Аты, Токмака и Каракола, а также следующих сел:

Параллельно с развитием технологии 4G MegaCom продолжает расширять географию покрытия сетей 2G и 3G. Это позволяет улучшить качество голосовой связи и надежность соединения. Получить информацию о покрытии 2G, 3G и 4G можно благодаря Интерактивной карте покрытия сети в режиме онлайн.