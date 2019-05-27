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Бизнес

Еще больше интернета с тарифом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom

Рекордные 20 гигабайт интернет-трафика + безлимит на самые популярные социальные сети и мессенджеры, а также безграничные разговоры в рамках тарифного плана #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom!

Просто подключите пакет и получите:

  • 20 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета;
  • безлимитный трафик на Facebook + Facebook Messenger, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджеры WhatsApp и Telegram;
  • безграничные разговоры внутри тарифа;
  • 500 минут и 500 SMS внутри сети;
  • возможность переноса остатков интернет-пакета на следующий период;
  • бесплатная раздача Wi-Fi;
  • функция автоматического обновления пакетов при исчерпании основного интернет-пакета. Пользуйтесь интернетом без турбокнопок!

За счет уверенного покрытия сети четвертого поколения на большей части Кыргызстана абоненты MegaCom могут в полной мере воспользоваться всеми возможностями технологии LTE и смотреть любимые фильмы и популярные сериалы в высоком разрешении, скачивать сотни популярных песен, играть онлайн-игры и общаться в социальных сетях в режиме нон-стоп!

Для перехода необходимо набрать короткую комбинацию *303*2*1# (стоимость 40 сомов). Если вы уже на тарифном плане «Супервыгодный 50», сменить пакет можно бесплатно по команде *778*2#. Абонентская плата в неделю составит 80 сомов.

Подробнее на сайте super.megacom.kg.
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