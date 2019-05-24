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Бизнес

Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!

Активно расширяя сеть центров продаж и обслуживания, компания MegaCom рада сообщить об открытии новых офисов современного формата.

Очередные магазины MegaStore распахнут свои двери в ближайшие дни:

  • 25 мая в ТЦ Asia Mall;
  • 27 мая в ТЦ «Берекет Гранд» и 28 мая в Кара-Суу.

Теперь посетители данных торговых центров и жители Кара-Суу могут воспользоваться возможностью приобрести современные смартфоны и аксессуары по доступным ценам в рассрочку или кредит. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать гаджет, произвести настройку телефона, а также быстро и качественно подключат новый тариф и проконсультируют по услугам компании.

По случаю праздничных открытий всем абонентам будут доступны приятные бонусы и презенты, а именно:

  • при покупке Honor 8X в указанных MegaStore будут предоставлены скидка 10 процентов и Present Box В ПОДАРОК, который включает в себя фирменные наушники, кольцо для смартфона и термокружку;
  • при покупке телефонов Huawei P Smart, P30 lite и P30 абоненты получат портативное зарядное устройство или bluetooth-колонку В ПОДАРОК;
  • при приобретении любой модели телефона абоненту предоставляется номер категории «Золото» в коде 999 БЕСПЛАТНО.

Добро пожаловать в MegaStore! Здесь вы сможете приобрести новый смартфон себе или в подарок своим близким по выгодной цене!

Акция действует в течение трех дней с открытия каждого MegaStore.
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