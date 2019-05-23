Успейте получить серебряные номера в коде 999 от MegaCom в ПОДАРОК!

Воспользуйтесь уникальной возможностью получить красивый серебряный номер в новом коде 999 от MegaCom в подарок!

Такой приятный презент ждет посетителей любого центра продаж и обслуживания компании при подключении к тарифному плану #СУПЕРВЫГОДНЫЙ. Таким образом, каждый новый абонент, помимо легко запоминающегося номера, состоящего из простых и созвучных сочетаний цифр, всего за 50 сомов в неделю получит:

целых 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета;

безграничные разговоры внутри тарифного плана #СУПЕРВЫГОДНЫЙ и бесплатные минуты внутри сети MegaCom;

удобную возможность раздавать интернет!

Красивые номера MegaCom в новом коде с тремя девятками привлекают своей способностью выделить владельца на фоне остальных и подчеркнуть его индивидуальность. Поэтому неудивительно, что их быстро разбирают. Поспешите, акция действует до 30 июня 2019 года во всех центрах продаж и обслуживания MegaCom.