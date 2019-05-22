Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore

Что подарить близким по случаю того или иного праздника? Этот вопрос наверняка время от времени мучает каждого. Компания MegaCom подготовила обзор технологичных подарков, которые можно легко найти в широкой сети MegaStore и приобрести на максимально выгодных условиях, даже если у вас не хватает денег.

« Умные » часы стремительно набирают популярность, и, если вы остановите свой выбор на них, будьте уверены — такой презент уж точно обрадует дорогого вам человека. Продвинутые наручные устройства совмещают в себе традиционные часы и способны синхронизироваться со смартфоном для дистанционного управления его функциями. В MegaStore вы можете приобрести оригинальные модели от Apple, Xiaomi и Honor.

Беспроводные наушники от мировых производителей Apple, Samsung, Xiaomi, Honor — еще один отличный вариант для подарка! Ведь они удобны в ежедневном использовании: провода не тянутся и не цепляются в общественном транспорте, с таким блютуз-устройством комфортно заниматься спортом.

Wi-Fi-роутер MegaCom — полезный презент, благодаря которому возможно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом, а также делиться им с родными и друзьями. Такой девайс послужит не только для решения повседневных задач, но и развлечет, как никакой другой.

Беспроводное зарядное устройство Baseus iX Desktop Wireless Charger, благодаря которому можно быстро и надежно заряжать смартфоны Apple (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X), а также другие устройства с поддержкой технологии Qi в 2 раза быстрее, чем от обычной сетевой зарядки.

Новый смартфон — это беспроигрышный вариант для подарка, который обязательно порадует близких! Широкий ассортимент смартфонов от мировых производителей IPhone, Xiaomi, Honor, Samsung, LG, Huawei и других в разных ценовых сегментах позволит каждому посетителю MegaStore найти подходящую модель. Кроме этого, к выбранному телефонному аппарату здесь можно подобрать стильные аксессуары.

Приобрести понравившийся гаджет или смартфон можно в рассрочку на 3 или 6 месяцев без процентной ставки, первоначального взноса и переплат при последующих выплатах. Для ее оформления понадобится минимум времени и документов: паспорт и справка о заработной плате за последние 6 месяцев или выписка из банка о начислениях за последние 6 месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР).

В MegaStore вы найдете много приятных и полезных подарков для своих близких!