IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере

В связи с появившейся информацией в социальных сетях о якобы незаконном проведении тендера от ЗАО «Альфа Телеком» ОсОО IDM Media сообщает следующее.

IDM Media — первое digital-агентство Кыргызстана с многолетней практикой и на данный момент крупнейший интернет-селлер рекламы. Компания является официальным эксклюзивным партнером самых рейтинговых ресурсов в Кыргызстане: Mail.ru Group и myTarget (социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также площадка Mail.ru). Агентство имеет единственный статус в нашей стране — «Рекомендованный партнер myTarget». Для получения данного вида партнерства необходимо соответствовать требованиям, связанным с наличием аттестованных сотрудников, достаточно большим опытом использования системы myTarget, количеством клиентов, а также другим необходимым параметрам.

Наше агентство также обладает сертификатом, согласно которому является аккредитованным партнером myTarget и имеет в штате специалистов, подтвердивших знание стандартов и методик сервиса myTarget.

Что касается участия в процедуре государственных закупок на размещение контекстно-таргетированной рекламы от ЗАО «Альфа Телеком» сообщаем, что в рамках данной процедуры ОсОО IDM Media участвовало только в одном лоте — Лот № 2 (услуги по размещению таргетированной рекламы на интернет-площадке myTarget).