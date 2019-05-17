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Бизнес

Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить отличную новость  теперь популярный тарифный план «ХАЙП» стал еще ближе!

С 16 мая 2019 года стало возможным быстро и без лишних хлопот перейти на тариф с любого номера MegaCom, вне зависимости от кода.

Пакеты в рамках тарифа «ХАЙП» предлагают огромные объемы интернет-трафика: 20, 50 и 100 гигабайт на выбор; бесплатные минуты и SMS внутри сети, безлимит на сайт «Одноклассники» за ежемесячную плату в размере 250, 400 или 600 сомов в зависимости от выбранного пакета — неудивительно, что такое выгодное предложение завоевало заслуженное признание многочисленных пользователей.

Теперь тарифом «ХАЙП» могут воспользоваться еще больше абонентов, достаточно сменить свой текущий тариф с помощью следующих комбинаций:

  • *303*59*1#  при переходе на пакет S тарифа «ХАЙП»;
  • *303*60*1#  при переходе на пакет M тарифа «ХАЙП»;
  • *303*61* при переходе на пакет L тарифа «ХАЙП».

При этом обязательно внесение абонентской платы по выбранному пакету (смена тарифа бесплатная, за исключением тарифных планов BRAVO, «Домашний интернет», «СуперБезлимитный 4G»).

Подробную информацию смотрите на официальном сайте компании или узнавайте по номеру *755 (для абонентов MegaCom).
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