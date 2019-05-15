Мобильные операторы объединились для борьбы с фрод-угрозами

2 мая 2019 года состоялся первый круглый стол за многолетнюю историю мобильной связи в Кыргызстане, посвященный вопросам предотвращения фрода. Мероприятие организовано ЗАО «Альфа Телеком» (товарный знак MegaCom). На заседание пригласили представителей ООО «Нур Телеком» (Мобильный оператор О!), ОсОО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline), ОсОО «КТ Мобайл» и Ассоциации операторов связи.

Подобное мероприятие прошло в рамках повышения эффективности взаимодействия между операторами связи в целях обмена ценным опытом.

Что такое фрод? Откуда он берется? И как с ним бороться? Ответы на эти вопросы, а также более подробную и полезную информацию сегодня предоставит директор по безопасности компании MegaCom Самаков Тынчтыкбек Калмурзаевич.

— Тынчтыкбек Калмурзаевич, расскажите, что такое фрод?

— Фрод в переводе с английского языка буквально означает «обман, мошенничество». В применении к мобильной связи это вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами и услугами. Мошенничество, к сожалению, в тех или иных проявлениях встречается во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в области связи. Но особенность сотовой связи заключается в том, что наличие радиоканала на участке от подвижной станции до базовой в некотором смысле облегчает доступ посторонних в канал связи и, возможно, делает его незаметным, в отличие от связи проводной. Поэтому соблазн сжульничать оказывается очень большим, и по мере развития и распространения самой мобильной связи проявляется и сопутствующий ей фрод.

— Как фрод появился на рынке услуг связи в Кыргызстане?

— Из года в год схемы работы злоумышленников постоянно эволюционируют и совершенствуются. Техническое развитие телекоммуникаций в нашей стране влияет не только на повышение качества предоставляемых услуг, но и также создает условия для появления мошенников, стремящихся незаконно обогатиться, вмешиваясь в процесс предоставления услуг связи.

— Существует ли уголовная ответственность или определенные меры наказания для мошенников?

— Данная деятельность рассматривается как незаконный акт вмешательства в деятельность операторов связи, влекущий за собой материальный ущерб, причиненный операторам связи. В уголовном законодательстве КР установлена ответственность в виде лишения свободы сроком от двух лет и выше.

— Расскажите, часто ли компания MegaCom сталкивалась c фродом?

— ЗАО «Альфа Телеком» уже более 13 лет предоставляет услуги мобильной связи на территории Кыргызской Республики. За этот период времени компания сталкивалась с различными проявлениями высокотехнологичных фрод-угроз. И с уверенностью можно сказать, что все они были выявлены. Только с начала года совместно с правоохранительными органами проведен ряд мероприятий по задержанию лиц, причастных к фроду. В настоящее время данные материалы расcматриваются в рамках ЕРПП соответствующими органами.

Со своей стороны мы оказывали помощь в расследованиях и передавали необходимую информацию для дальнейших оперативных мероприятий.

— Для чего был организован данный круглый стол?

— Сегодня фрод — это высокотехнологическое преступление, и для обеспечения соответствующего уровня безопасности необходим комплексный подход. Для противодействия нужно проводить активное обучение сотрудников для снижения рисков, связанных с фродом. Поэтому мы объединились с сотовыми операторами Кыргызстана, которые также ведут постоянную работу по борьбе с современным видом мошенничества, и инициировали встречу с коллегами. Вопрос актуальный, мы понимаем важность сложившейся ситуации, поэтому компания MegaCom готова принять самое активное участие в решении данной проблемы.

Участники круглого стола планируют создать комитет по безопасности на базе Ассоциации операторов связи в Кыргызской Республике.

Объединив общие усилия, обмениваясь опытом, мы покажем достойный результат. Только так мы сможем устранить мошенников и создать открытую, честную и подконтрольную сферу мобильной связи.