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Бизнес

Смотрите предпоследнюю серию «Игры престолов» в приложении AMEDIATEKA от MegaCom

Поклонники культового сериала в ожидании пятой серии «Игры престолов»: чем удивят создатели на этот раз? Какие непредсказуемые и шокирующие события произойдут в предпоследнем эпизоде?

Абоненты MegaCom могут получить ответы на эти и многие другие вопросы уже сегодня, 13 мая, благодаря онлайн-сервису AMEDIATEKA.

Финальные серии восьмого сезона выходят каждый понедельник в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.

Установите приложение бесплатно и наслаждайтесь просмотром в отличном качестве прямо с экрана своего смартфона всего за 15 сомов в сутки! Команда для подключения: *4141#✆. Приложение также доступно для скачивания в Play Market и App Store.

Кроме этого, в свободное время на портале можно пересмотреть все сезоны «Игры престолов» и вспомнить любимые моменты телесаги. Все подробности на amediateka.megacom.kg.
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