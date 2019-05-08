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Бизнес

Новые направления в роуминге от MegaCom — на связи Израиль и Португалия

Компания MegaCom рада сообщить о расширении списка стран, где абоненты смогут воспользоваться услугами роуминга и всегда оставаться на связи с домом. Теперь услуги постоплатного, предоплатного и интернет-роуминга доступны в сетях операторов Hot Mobile Ltd. (Израиль) и MEO (Португалия).

Если вы в ближайшее время планируете посетить Израиль или Португалию, то обязательно перед поездкой подключите роуминг от MegaCom, чтобы, находясь на территории этих стран, пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, не меняя своего номера и без набора дополнительных команд. Делитесь впечатлениями от поездки со своими родными и близкими!

Подключить незаменимую во время путешествий услугу можно в Центрах продаж и обслуживания компании или набрав USSD-команду *155*1#. Со списком стран и партнеров, а также с условиями услуг постоплатного, предоплатного и интернет-роуминга можно ознакомиться на официальном сайте megacom.kg.

MegaCom — общение без границ!
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