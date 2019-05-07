Красивые номера в новом коде 999 от MegaCom уже в продаже!

Вместе с расширением зоны покрытия и совершенствованием качества связи по всей стране неуклонно растет и абонентская база MegaCom.

Для того чтобы еще большее количество абонентов смогли в полной мере пользоваться преимуществами сети MegaCom, с 7 мая 2019 года мобильный оператор открывает новый номерной код — 999!

Цифра 9 — символ неизменного успеха в делах. А три девятки — это тройная удача и код, который выделит номер из сотен других. Набирать его при звонке – одно удовольствие! Удачно подобранная комбинация чисел в запоминающейся последовательности и в сочетании с новым кодом, несомненно, подчеркнут индивидуальность своего обладателя. Подобрать номер в коде 999 можно и по памятным датам, году рождения, любимым цифрам или просто взять новый, идентичный старому номеру.

Если вы хотите получить в свое распоряжение красивый номер в заветном коде с девятками, поторопитесь с выбором. Номера уже в продаже во всех Центрах продаж и обслуживания MegaCom! А в рамках действующей акции приобрести номер категории «Серебро» в уникальном коде можно в подарок при подключении #СУПЕРВЫГОДНОГО тарифа от MegaCom. Акция действует до 30 июня 2019 года.