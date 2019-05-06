Смартфоны Xiaomi, Honor и Huawei в рассрочку и без переплат в MegaStore

Осуществите свою мечту прямо сейчас – приобретите новый современный смартфон, даже если у вас для этого нет достаточной суммы денег!

В сети офисов нового формата MegaStore оригинальные модели смартфонов Xiaomi, Honor и Huawei можно купить в рассрочку на 3 или 6 месяцев по выгодным условиям: процентная ставка – 0 процентов, первоначальный взнос не требуется, без переплат при последующих выплатах.

Широкий ассортимент смартфонов в разных ценовых сегментах позволит каждому посетителю MegaStore найти подходящую модель в рамках уникального предложения, к примеру, популярный Xiaomi Redmi Note 7 в европейской и азиатской версиях (в рассрочку от 2 750 сомов в месяц) или хиты продаж Honor 8X (в рассрочку от 2 800 сомов в месяц) и Huawei P30 Lite (в рассрочку от 3 265 сомов в месяц). Узнать наличие конкретной модели можно на месте у специалистов компании.

Все, что нужно для оформления рассрочки, – это минимальный пакет документов:

паспорт;

справка о заработной плате за последние 6 месяцев или выписка из банка о начислениях за последние 6 месяцев (по зарплатному проекту у любого банка КР).

Рассрочка оформляется в офисах MegaStore по всему Кыргызстану в партнерстве с «Бакай Банком». За максимально короткое время смартфон мечты станет вашим!

Совершайте приятные и выгодные покупки в MegaStore!