5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom

С каждым днем все больше людей предпочитают совершать платежи с помощью фирменных терминалов MegaCom. Современные аппараты, окрашенные в фирменные цвета отечественного мобильного оператора, установлены в самых многолюдных местах. Абоненты MegaCom с легкостью пополняют баланс своего телефона, а также оплачивают десятки различных услуг.

Сегодня мы приводим 5 веских причин, почему данный способ оплаты наиболее оптимален, удобен и безопасен для идущего со временем человека:

1 Доступность

Больше не нужно терять время в очередях, чтобы произвести ту или иную оплату, — терминал обязательно найдется попутно. К примеру, бишкекчане смогут найти их по всему городу или в сети магазинов «Народный» и Globus, а жители и гости южной столицы в супермаркетах «Ак-Ниет» (микрорайон «Западный») и «Датка» (микрорайон «Фуркат»). Платежные терминалы также успешно работают в населенных пунктах Чуйской области.

2 Круглосуточный режим

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Благодаря терминалам MegaCom в любое время суток можно произвести оплату более чем 300 услуг, в том числе: коммунальные услуги, проводной интернет, центры обслуживания домофонов, детские сады, а также в пользу государственных организацийза получение паспорта, справки о наличии судимости, штрафы за нарушения ПДД, налог на недвижимое и движимое имущество, выдачу водительского удостоверения и многое другое.

3 Оплата без комиссии

Абоненты MegaCom могут без комиссии пополнить баланс своего телефона или электронного кошелька MegaPay

4 Моментальный платеж

Процесс оплаты максимально понятен и требует всего несколько действий: достаточно указать данные платежа, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Провайдер получает платеж моментально.

5 Безопасность

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После выполнения данной не сложной, но важной процедуры оплаты можно быть увереннымадресаты точно получат платеж на свой счет.

Адреса всех фирменных терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании, а также в справочнике 2GIS по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).