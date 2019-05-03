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Бизнес

5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom

С каждым днем все больше людей предпочитают совершать платежи с помощью фирменных терминалов MegaCom. Современные аппараты, окрашенные в фирменные цвета отечественного мобильного оператора, установлены в самых многолюдных местах. Абоненты MegaCom с легкостью пополняют баланс своего телефона, а также оплачивают десятки различных услуг.

Сегодня мы приводим 5 веских причин, почему данный способ оплаты наиболее оптимален, удобен и безопасен для идущего со временем человека:

1Доступность

Больше не нужно терять время в очередях, чтобы произвести ту или иную оплату,  терминал обязательно найдется попутно. К примеру, бишкекчане смогут найти их по всему городу или в сети магазинов «Народный» и Globus, а жители и гости южной столицы в супермаркетах «Ак-Ниет» (микрорайон «Западный») и «Датка» (микрорайон «Фуркат»). Платежные терминалы также успешно работают в населенных пунктах Чуйской области.

2Круглосуточный режим

Благодаря терминалам MegaCom в любое время суток можно произвести оплату более чем 300 услуг, в том числе: коммунальные услуги, проводной интернет, центры обслуживания домофонов, детские сады, а также в пользу государственных организаций  за получение паспорта, справки о наличии судимости, штрафы за нарушения ПДД, налог на недвижимое и движимое имущество, выдачу водительского удостоверения и многое другое.

3Оплата без комиссии

Абоненты MegaCom могут без комиссии пополнить баланс своего телефона или электронного кошелька MegaPay.

4Моментальный платеж

Процесс оплаты максимально понятен и требует всего несколько действий: достаточно указать данные платежа, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Провайдер получает платеж моментально.

5Безопасность

После выполнения данной не сложной, но важной процедуры оплаты можно быть уверенным  адресаты точно получат платеж на свой счет.

Адреса всех фирменных терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании, а также в справочнике 2GIS по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).
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