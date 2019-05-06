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Бизнес

Беспроводные миниатюрные кардиостимуляторы — здоровье вашего сердца

Профессор международной сети клиник ACIBADEM Духан Фатих Байрак рассказывает о новых методах лечения, делится опытом и новейшими разработками в медицине, применяемыми в борьбе с заболеваниями сердца.

ACIBADEM
Фото ACIBADEM. Профессор международной сети клиник ACIBADEM Духан Фатих Байрак
Люди, страдающие мерцательной аритмией (фибрилляцией предсердий), а также другими, не менее опасными, связанными с нарушением сердечного ритма заболеваниями сердца, в число которых входит, например, синдром брадикардии-тахикардии, нуждаются в различных видах лечения.

Один из методов — имплантация в тело кардиостимулятора. В настоящее время эта процедура входит в число наиболее распространенных, применяется для лечения пациентов с очень низкой частотой сердечных сокращений. Обычный кардиостимулятор представляет собой систему, состоящую из батареи и электронной схемы, заключенных в герметичный корпус. К ней подключаются электроды — провода, которые через разрез под ключицей имплантируются в сердце. Батарея располагается под кожей, принимает от электродов сообщения о работе сердца, сокращении сердечной мышцы.

Имплантация ЭКС хотя и защищает от многих проблем, но далеко не безобидна — может стать причиной перфорации легких, инфекции, сердечной перфорации. Довольно часто при имплантации проводов возникают проблемы технического плана.

МРТ-совместимые миниатюрные беспроводные кардиостимуляторы, технология их установки — революционное, завоевавшее мировое признание событие в области кардиологии. Прибор уже применяется во многих странах.

В отличие от традиционных моделей в беспроводном кардиостимуляторе отсутствуют электроды для связи с сердцем, он имплантируется через бедренную артерию.

Если раньше пациенты с ЭКС не могли проходить обследования с помощью МРТ, то теперь это стало возможным. Важно отметить, что батарея в этом приборе очень маленькая, а срок ее службы такой же, как в обычных кардиостимуляторах.

За счет того, что миниатюрный кардиостимулятор имплантируется через бедренную артерию и фиксируется в правом желудочке сердца, он более безопасен для пациента, количество осложнений после его установки намного меньше.

При установке через паховую область шрам практически незаметен, пациент не чувствует батарею, что имеет психологическое значение — он практически забывает о присутствии ЭКС.

Согласно утвержденному FDA стандарту, МРТ-совместимые миниатюрные беспроводные кардиостимуляторы применяются для определенной группы пациентов. В большинстве случаев это страдающие брадикардией люди в возрасте 70 лет и старше — стимуляция желудочка помогает решить проблему. Предполагается, что устройство будут устанавливать всем нуждающимся в кардиостимуляторах пациентам. Выполнять такую операцию могут только профессионалы, прошедшие специальную подготовку, сертифицированные кардиологи и интервенционные кардиологические электрофизиологи.

Представительство ACIBADEM в Бишкеке: ул. Манасчы Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик), телефон 996770102233.
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