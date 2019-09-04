К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник

К программе лояльности «Газпромнефти» «Сапарыбыз бир» присоединился 200-тысячный участник. Им стал автолюбитель Тыныбек Темиркулов. В конце августа 2019 года на одной из бишкекских АЗС сети «Газпромнефть» состоялось мероприятие, в ходе которого сотрудники компании поздравили юбилейного участника программы лояльности «Сапарыбыз бир», и в честь памятного события подарили телевизор Smart TV.

Тыныбек Темиркулов, 200-тысячный участник программы лояльности «Сапарыбыз бир»: «Благодарю компанию! Новость и подарок стали для меня приятной неожиданностью. Всегда ценил качественное топливо и хороший сервис на заправках «Газпромнефть»!»

: «Подключение 200-тысячного участника программы лояльности — это памятное событие для нашей компании. И очередное доказательство того, что наши клиенты делают выбор в пользу гарантированно качественного топлива и высокого уровня сервиса. Приятно осознавать, что благодаря нашей бонусной программе уже две сотни тысяч ее участников накопили себе баллы».

Справка. Программа лояльности «Сапарыбыз бир» — это накопительная бонусная программа сети АЗС «Газпромнефть». На территории Кыргызской Республики программа действует с начала 2016 года. Участник программы, приобретая карту лояльности за 200 сомов, получает возможность копить баллы с каждой покупки на АЗС «Газпромнефть». Накопленными баллами можно оплатить любой товар из расчета 1 балл = 1 сом. Дополнительно для участников программы действуют специальные акции.



