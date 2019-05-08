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Бизнес

9 Мая на АЗС сети «Газпромнефть» будет играть духовой оркестр

День Победы близок!

Музыка военного времени звучит в эти дни во всех уголках страны. В тяжелые военные годы она утешала, придавала силы и вселяла веру в победу. Музыка и песни сокращали расстояния, приближали родных и близких, вдохновляли не только бойцов, но и тружеников тыла.

Вот уже более пяти лет 9 Мая, отдавая дань уважения и памяти доблести участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, поддерживая народное шествие «Бессмертный полк», на центральных заправочных станциях сети АЗС «Газпромнефть» звучат близкие каждому мелодии военных лет в исполнении духового оркестра.

В этом году послушать игру оркестра можно будет на АЗС «Газпромнефть» по адресам:

  • АЗС № 10, Бишкек, улица Киевская, 42 на пересечении с улицей Шопокова – начало в 13.30;
  • АЗС № 14, Бишкек, улица Исанова на пересечении с улицей Токтогула – начало в 14.30;
  • АЗС № 18, Бишкек, улица Ахунбаева, 188А на пересечении с улицей Чапаева – начало в 16.00.

Организация игры духового оркестра не единственное мероприятие, которое «Газпром нефть Азия» проводит ко Дню Победы.

В преддверии праздника молодые сотрудники компаний «Газпром нефть Азия» и «Газпром Кыргызстан» передали подарки и искренние слова благодарности всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда, проживающим на территории республики.

9 Мая объединяет все поколения и является для нас священной датой. Мы верим, что наш долг и долг каждого – хранить и передавать память о доблести участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, отдавших свои силы и жизни ради победы и жизни других.

Аскар Бектенов, заместитель генерального директора «Газпром нефти Азии»

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