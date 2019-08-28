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Бизнес

Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора

23 августа, в преддверии Дня независимости Кыргызстана, уже во второй раз по инициативе волонтерского проекта компании «Газпром нефть Азия» — «Эковолонтер», реализуемого в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», состоялась экологическая акция по раздельному сбору мусора. Мероприятие прошло на территории горы Таштар-Ата.

Трансфер участников обеспечила компания «Аэропорт такси сервис», водители которой приняли участие в уборке. Экологическая акция превратилась в увлекательный квест: Event-ассоциация BOOM Studio поделила участников на команды, которые соревновались в объемах собранного мусора и количестве выполненных заданий по экологической тематике. Помимо волонтеров «Газпром нефти Азии», к мероприятию присоединились неравнодушные горожане и партнеры мероприятия: компании «Кирби», «Тойбосс», «Абдыш-Ата», Coca-Cola Kyrgyzstan, «Кант-Сут» и Lalafo, которые предоставили фирменную продукцию для поддержания тонуса и призы для участников.

В результате общими усилиями участники собрали более тонны мусора. Отсортированный мусор направили на вторичную переработку, а неперерабатываемые отходы отвезли на мусорный полигон.

Руслан Гайдаров, руководитель волонтерского проекта «Газпром нефти Азии»  «Эковолонтер», посол программы «Родные города»:

«Проблема бездумного загрязнения красивейших мест нашей страны становится все острее. Мы понимаем, что данную проблему возможно решить через воспитание в кыргызстанцах экологической культуры, культуры бережного отношения к ресурсам. Мы организовываем мероприятие по уборке территории в игровой форме уже во второй раз. В прошлом году в аналогичном формате очистили территорию флагштока на горе Боз-Болток и собрали более полутонны мусора. Очень рад, что из года в год нас в этом деле поддерживает все больше людей и партнеров. В прошлом году принять участие вызвались более 60 человек, в этом – уже более 100. Уверен, чистое будущее – в чистом настоящем и общими усилиями мы внесем большой вклад в поддержание благоприятной среды нашего Кыргызстана».

Аскар Бектенов, заместитель генерального директора компании «Газпром нефть Азия»:

«Уже второй год компания поддерживает волонтерские проекты сотрудников. Каждый работник «Газпром нефти Азии» имеет возможность подать заявку на участие в конкурсе волонтерских проектов. Проекты сотрудников помогают решать небольшие и узкие проблемы, но которые, несомненно, так же важны. Хотел бы отметить, что основная цель развития волонтерства – это развитие ответственности в людях за место, в котором они обитают, и инициатива, которая служит проводником позитивных изменений в нашу жизнь».
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