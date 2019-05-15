«Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов

В сети АЗС «Газпромнефть» стартовала акция «УДВАИВАЕМ ДРАЙВ!» – заправляйтесь и выиграйте путешествие в любую страну мира и один из двух абсолютно новых кроссоверов Hyundai Creta 2019 года в самой максимальной комплектации!

Акция пройдет в 2 этапа: первый продлится с 15 мая по 31 июля 2019 года включительно, второй – с 1 августа по 15 октября 2019 года включительно.

В акции разыгрываются:

одно путешествие в любую точку мира;

20 телевизоров;

20 велосипедов;

20 смартфонов;

20 смарт-часов;

20 комплектов автоинструментов;

20 топливных сертификатов на 150 литров;

20 топливных сертификатов на 100 литров;

20 топливных сертификатов на 50 литров.

Главные призы – 2 кроссовера Hyundai Creta 2019 года будут разыграны в финале акции по завершении второго этапа.

Как стать участником?

Заправляйте свой автомобиль на АЗС сети «Газпромнефть» и собирайте печати на купоне участника. Получайте за каждые 10 литров топлива одну печать, а за 10 литров премиального топлива G-Drive – две печати! В акции участвуют все виды топлива.

Накопив 10 печатей на купоне, обменяйте его на скретч-карту и зарегистрируйте ее номер на сайте www.gpn-promo.kg или в мобильном приложении «УДВАИВАЕМ ДРАЙВ!» (скачивайте бесплатно в App Store и Play Market).

Заправляйтесь больше!

Чем больше топлива вы заправляете в свой автомобиль – тем больше шансов выиграть ценные призы!

Розыгрыш призов будет проведен с помощью генератора случайных чисел RANDOM в присутствии комиссии из независимых наблюдателей. Розыгрыш по итогам первого этапа состоится 7 августа 2019 года, второго этапа и финала – 23 октября 2019 года.

Информация о точной дате, времени и месте проведения розыгрыша будет размещена на АЗС сети «Газпромнефть» за одну неделю.

Информация о победителях акции «УДВАИВАЕМ ДРАЙВ!» будет размещена на сайтах www.gazprom-neft.kg, www.gpn-promo.kg, а также в Едином центре поддержки клиентов по номеру 5151 (звонок с мобильного бесплатный) в течение пяти календарных дней после проведения розыгрыша.