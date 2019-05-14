Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Сапарыбыз бир 3 года»

8 мая в головном офисе «Газпром нефти Азии» состоялось торжественное вручение призов по итогам акции «Сапарыбыз бир 3 года». Победители получили новые айфоны, сотни литров бензина G-Drive и другие ценные призы. Акция была посвящена трехлетию действия программы лояльности «Сапарыбыз бир» на территории Кыргызской Республики и проходила с 21 февраля по 24 апреля 2019 года.

Заместитель генерального директора компании Алишер Жолчуев, поблагодарив за участие и выбор сети АЗС «Газпромнефть», вручил призы победителям:

12 топливных сертификатов номиналами в 50, 100, 300 и 500 литров премиального топлива G-Drive G-95;

3 игровых приставки Sony PlayStation 4;

3 широкоформатных плазменных телевизора Samsung Smart TV;

3 iPhone XS Max в качестве главных призов.

Азамат Казыбаев выиграл iPhone XS Max: «Всегда заправляюсь у вас – поверил в удачу только тогда, когда увидел свое имя в списках победителей. Отличная акция, очень рад! Участвуйте тоже и побеждайте!»

Фото «Газпром нефти Азии». Призер акции «Сапарыбыз бир 3 года» Азамат Казыбаев

Елена Карнаухова выиграла игровую приставку Sony PlayStation 4: «Для меня и моих родственников это стало приятной неожиданностью, большое вам спасибо! Спасибо вашему руководству и всей компании за этот праздник для нас!»

Фото «Газпром нефти Азии». Призер акции «Сапарыбыз бир 3 года» Елена Карнаухова

Мирлан Сакиев выиграл топливный сертификат номиналом в 500 литров премиального топлива G-Drive G-95: «Уже 3 года являюсь участником вашей программы лояльности. Когда позвонили – не поверил, но решил проверить на ближайшей заправке. Там подтвердили, что я выиграл 500 литров топлива G-Drive G-95, думаю, хватит почти на полгода. Участвуйте в акциях «Газпромнефти» – повезти может каждому!»

Сеть АЗС «Газпромнефть» искренне поздравляет победителей и благодарит всех клиентов, принявших участие в юбилейной акции! Мы делаем больше для тех, кто в пути!

Справка. Акция «Сапарыбыз бир 3 года» проводилась в период с 21 февраля по 24 апреля 2019 года, в ней приняли участие более 64 тысяч участников программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть». Розыгрыш был проведен 26 апреля в режиме онлайн с использованием сайта Random.org в присутствии коллегии независимых наблюдателей.