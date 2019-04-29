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Бизнес

Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom

​Компания MegaCom продолжает радовать приятными, а главное — выгодными предложениями: переходите на MegaCom и получите красивый номер в подарок.

​Не нужно переплачивать!

​Теперь при подключении #СУПЕРВЫГОДНОГО тарифа от MegaCom (или любого другого с еженедельной абонентской платой от 50 сомов) номер категории «Серебро» предоставляется новым абонентам БЕСПЛАТНО.

Итак, на постоянной основе всего за 50 сомов в неделю вы получите:

  • целых 10 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета;
  • безграничные разговоры внутри тарифного плана и бесплатные минуты​ внутри сети MegaCom;
  • удобную возможность раздавать интернет;
  • бесплатный запоминающийся номер.

Платите меньше и получайте больше! Оцените свою выгоду и переходите на #СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от MegaCom.
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