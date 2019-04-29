Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom

Компания MegaCom продолжает радовать приятными, а главное — выгодными предложениями: переходите на MegaCom и получите красивый номер в подарок.
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Теперь при подключении #СУПЕРВЫГОДНОГО тарифа от MegaCom (или любого другого с еженедельной абонентской платой от 50 сомов) номер категории «Серебро» предоставляется новым абонентам БЕСПЛАТНО.
Итак, на постоянной основе всего за 50 сомов в неделю вы получите:
- целых 10 гигабайт высокоскоростного мобильного интернета;
- безграничные разговоры внутри тарифного плана и бесплатные минуты внутри сети MegaCom;
- удобную возможность раздавать интернет;
- бесплатный запоминающийся номер.
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