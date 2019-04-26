В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам

По случаю 13-го дня рождения MegaCom приглашает посетить офисы компании по всей стране, окунуться в праздничную атмосферу и зарядиться отличным настроением!

28 апреля 2019 года во всех Центрах продаж и обслуживания и MegaStore, украшенных по случаю праздника, кыргызстанцам будут предоставляться праздничные бонусы:

при подключении нового #СУПЕРВЫГОДНОГО тарифа от MegaCom (или любого другого с еженедельной абонентской платой от 50 сомов) номер категории «Серебро» предоставляется В ПОДАРОК;

«Золото» и «Платина 7500» со скидкой до 90 процентов ;

; скидки на смартфоны Xiaomi Redmi Note 7, Redmi 7, Mi Play в MegaStore.

Компания MegaCom постоянно радует абонентов всевозможными акциями, конкурсами и приятными бонусами. Следите за новостями на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники.

Приходите и празднуйте 13-летие MegaCom вместе с нами!