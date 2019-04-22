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Бизнес

#СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от MegaCom: платите меньше, получайте больше!

Платите меньше, получайте больше интернет-трафика! С новым тарифным планом #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от MegaCom всего за 50 сомов в неделю вы получите целых 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета + безграничные разговоры внутри тарифа.

Компания MegaCom активно расширяет емкость сетей четвертого поколения, увеличивая количество базовых станций по всему Кыргызстану. Именно поэтому пользователи тарифа #СУПЕРВЫГОДНЫЙ смогут в полной мере оценить все преимущества технологии LTE, поддерживающей высокоскоростную передачу данных и позволяющей смотреть видео в HD-качестве без ожидания загрузки, отправлять и получать файлы, скачивать музыку и фильмы, общаться через мессенджеры и социальные сети.

Для перехода необходимо набрать короткую комбинацию *303*1*1# (стоимость 40 сомов). Подключить тариф также можно в любом центре продаж и обслуживания MegaCom.

Подробнее на сайте megacom.kg.

Оцените выгоду и переходите на #СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от MegaCom!
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