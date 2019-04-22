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Бизнес

О! обеспечил общенациональный охват 4G — 94 процента населения Кыргызстана

Мобильный оператор О! в течение двух лет успешно реализовал проект по построению общенациональной сети 4G.

Об этом стало известно по результатам первого телекоммуникационного форума «Цифровой Кыргызстан: развитие связи в регионах», который состоялся сегодня в Оше при участии президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, представителей исполнительных органов, депутатского корпуса, бизнес-сообществ, операторов электросвязи, общественных объединений и международных организаций.

Как отметил глава государства, насущной первоочередной задачей всех телеком-операторов страны является обеспечение широкополосного доступа к интернету в сельских населенных пунктах КР. Всеобщий доступ в интернет позволяет улучшить качество жизни населения, создает благоприятные условия для получения образования, развития бизнеса и доступа к цифровым услугам в регионах. При этом нельзя забывать, что более 90 процентов республики покрыто горами, что затрудняет проведение ВОЛС во все села отдаленных регионов. На помощь приходят мобильные технологии.

Мобильный оператор О! обеспечил общенациональный охват 4G — 94 процента населения Кыргызстана. Благодаря этому государство занимает лидирующую позицию среди стран СНГ по этому показателю.

На сегодня оператор О! проделал колоссальную работу, порядка 6 миллионов кыргызстанцев получили доступ к инновационной технологии от О!.

При этом капитальные инвестиции Мобильного оператора О! в развитие сети за три года составили более 65 миллионов долларов США.
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