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Бизнес

Очередной MegaStore открылся в селе Беловодском!

Одним из приоритетных направлений деятельности компании MegaCom являются сервис и высокое качество обслуживания абонентов. Именно по этой причине мобильный оператор связи активно расширяет сеть современных центров продаж и обслуживания MegaStore.

18 апреля 2019 года очередной MegaStore торжественно распахнул свои двери в селе Беловодском и встретил всех своих посетителей яркой шоу-программой с участием популярных артистов и танцевальных групп. Самые активные гости по традиции были награждены памятными подарками от MegaCom.

Теперь жители села, придя в новый MegaStore, могут воспользоваться возможностью приобрести современные смартфоны и аксессуары по доступным ценам или в кредит. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать гаджет, произвести настройку телефона, а также быстро и качественно подключат новый тариф и проконсультируют по услугам компании.

Новый MegaStore имеет удобное расположение — по улице Фрунзе, 130, возле базара «Ярмарка» и готов принять посетителей каждый день с 8.00 до 18.00.

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