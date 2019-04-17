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Бизнес

Новые Samsung серии А 2019 года уже в магазинах O!Store

Не прошло и недели после официального релиза новинок от Samsung, как они появились в продаже в магазинах O!Store.

Новые смартфоны Samsung серии А 2019 года A20, A30, A40, A50 — потенциальные бестселлеры, сбалансированные и интересные, они дадут фору многим признанным лидерам среднего сегмента.

Премиальный безрамочный дизайн и отличные характеристики по доступной цене. Улучшенные камеры снова подтверждают то, что Samsung — один из явных лидеров в этой области, появление новых вариантов HDR делает их лучше многих.

Вы можете приобрести смартфоны в кредит без процентов в ближайшем O!Store. Также вы можете оформить доставку по телефону 0705007000 или на сайте интернет-магазина ostore.kg. При заказе смартфона доставкой вы получите 10 ГБ высокоскоростного мобильного интернета в подарок! Доставка по Бишкеку быстрая и бесплатная.

В магазинах O!Store вы найдете мобильный телефон, который отвечает всем вашим требованиям. Вас приятно удивят широкий ассортимент, регулярное поступление новинок, постоянные акции и скидки!

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store!

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Спрашивайте наличие интересующей модели по телефону 0705007000 или у онлайн-консультантов на сайте ostore.kg.
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