Новые Samsung серии А 2019 года уже в магазинах O!Store

Не прошло и недели после официального релиза новинок от Samsung, как они появились в продаже в магазинах O!Store.

Новые смартфоны Samsung серии А 2019 года A20, A30, A40, A50 — потенциальные бестселлеры, сбалансированные и интересные, они дадут фору многим признанным лидерам среднего сегмента.

Премиальный безрамочный дизайн и отличные характеристики по доступной цене. Улучшенные камеры снова подтверждают то, что Samsung — один из явных лидеров в этой области, появление новых вариантов HDR делает их лучше многих.

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