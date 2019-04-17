MegaCom приглашает в новый MegaStore в Балыкчи

В Балыкчи 16 апреля 2019 года состоялось торжественное открытие современного центра продаж и обслуживания в новом формате MegaStore.
В честь этого события компания MegaCom организовала для балыкчинцев и гостей города насыщенную программу с конкурсами, традиционными фирменными подарками от мобильного оператора связи, а также с выступлениями популярных артистов и танцевальных групп. Праздничная часть мероприятия собрала огромное число людей, которые активно участвовали в конкурсах и не скупились на аплодисменты своим любимчикам.
Как и все центры продаж и обслуживания MegaCom, новый MegaStore расположен в одном из наиболее удобных для абонентов мест — на старом базаре по улице Кулакунова, 53.
Кроме этого, здесь посетители могут подключиться к сети и получить квалифицированную консультацию специалистов по услугам связи, новым тарифным планам и сервисам MegaCom.
Новый MegaStore ждет всех каждый день по адресу: улица Кулакунова, 53, на старом базаре, с 9.00 до 18.00.