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Бизнес

MegaCom приглашает в новый MegaStore в Балыкчи

В Балыкчи 16 апреля 2019 года состоялось торжественное открытие современного центра продаж и обслуживания в новом формате MegaStore.

В честь этого события компания MegaCom организовала для балыкчинцев и гостей города насыщенную программу с конкурсами, традиционными фирменными подарками от мобильного оператора связи, а также с выступлениями популярных артистов и танцевальных групп. Праздничная часть мероприятия собрала огромное число людей, которые активно участвовали в конкурсах и не скупились на аплодисменты своим любимчикам.

Как и все центры продаж и обслуживания MegaCom, новый MegaStore расположен в одном из наиболее удобных для абонентов мест — на старом базаре по улице Кулакунова, 53.

Теперь жители Балыкчи могут не тратить время и не выезжать далеко за пределы родного города, чтобы выгодно купить новый современный смартфон или решить возникшие вопросы по мобильной связи. Все это можно сделать в MegaStore, где представлен широкий ряд моделей мобильных устройств и аксессуаров от официального представителя мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Honor, Samsung, Apple по привлекательным ценам. А если возможности сразу купить понравившийся аппарат не имеется, можно за максимально короткое время оформить кредит без первоначального взноса.

Кроме этого, здесь посетители могут подключиться к сети и получить квалифицированную консультацию специалистов по услугам связи, новым тарифным планам и сервисам MegaCom.

Новый MegaStore ждет всех каждый день по адресу: улица Кулакунова, 53, на старом базаре, с 9.00 до 18.00.
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