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Бизнес

Добро пожаловать в новый MegaStore в ТЦ Beta Stores-2

Компания MegaCom активно расширяет собственную сеть офисов в новом формате MegaStore. В минувшие выходные очередной Центр продаж и обслуживания в современном стиле торжественно распахнул свои двери в ТЦ Beta Stores-2.

В этот солнечный день перед торговым центром собралась многочисленная публика. Собравшиеся с радостью участвовали в зажигательных конкурсах и интерактивах от ведущих мероприятия. Самым активным участникам достались призы от компании MegaCom.

Среди гостей был объявлен импровизированный аукцион на приобретение платинового номера. В ходе нешуточных торгов определился победитель, который заплатил за лот максимальную сумму. В дополнение в качестве подарка он получил новый современный смартфон.

Порадовали собравшихся своими выступлениями популярные артисты и танцевальные группы.

После насыщенной шоу-программы всех пригласили в новый MegaStore, где представлен широкий ассортимент смартфонов мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, а также гаджеты и аксессуары к ним. Здесь каждый сможет найти подходящий для себя телефонный аппарат, отвечающий всем современным требованиям.

Приобрести понравившийся смартфон можно по доступным ценам или в кредит без первоначального взноса.

Для этого потребуется минимальный пакет документов: паспорт и справка о доходах за последние шесть месяцев. Оформление займет 20 минут.

Также абоненты могут подключиться к сети и получить квалифицированную консультацию по услугам связи, новым тарифным планам и сервисам MegaCom.

Добро пожаловать в новый MegaStore в Beta Stores-2! Режим работы с 10.00 до 21.00 без выходных и праздничных дней.
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