Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom

Воспользуйтесь удобной возможностью оплаты государственных услуг в режиме 24/7 посредством платежных терминалов компании MegaCom!
Теперь не обязательно заполнять большое количество бумаг, простаивать в очереди и терять драгоценное время, чтобы оплатить тот или иной налог или госпошлину.
Благодаря терминалам MegaCom за считанные минуты и в любое время суток можно произвести оплату за более чем 100 услуг в пользу государственных организаций, в том числе за получение паспорта, справки о наличии судимости, ЗАГС, прописку и выписку, регистрацию иностранцев, земельный налог, налог на недвижимое и движимое имущество, выдачу водительского удостоверения и другое.
Еще одно несомненное удобство в том, что с помощью платежных терминалов можно оплачивать сборы и за родственника или друга. Для этого не нужно оформлять дополнительные документы, достаточно указать при оплате их данные.
Платежные терминалы окрашены в фирменные цвета MegaCom и установлены в самых доступных и многолюдных местах Бишкека, Оша и Чуйской области.
С адресами и виртуальной картой всех терминалов компании можно ознакомиться здесь.