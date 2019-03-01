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Бизнес

Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom

Воспользуйтесь удобной возможностью оплаты государственных услуг в режиме 24/7 посредством платежных терминалов компании MegaCom!

Теперь не обязательно заполнять большое количество бумаг, простаивать в очереди и терять драгоценное время, чтобы оплатить тот или иной налог или госпошлину.

Благодаря терминалам MegaCom за считанные минуты и в любое время суток можно произвести оплату за более чем 100 услуг в пользу государственных организаций, в том числе за получение паспорта, справки о наличии судимости, ЗАГС, прописку и выписку, регистрацию иностранцев, земельный налог, налог на недвижимое и движимое имущество, выдачу водительского удостоверения и другое.

Еще одно несомненное удобство в том, что с помощью платежных терминалов можно оплачивать сборы и за родственника или друга. Для этого не нужно оформлять дополнительные документы, достаточно указать при оплате их данные.

Платежные терминалы окрашены в фирменные цвета MegaCom и установлены в самых доступных и многолюдных местах Бишкека, Оша и Чуйской области.

В общей сложности с их помощью можно оплатить более 300 услуг. А абоненты MegaCom могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона и кошелька MegaPay.

С адресами и виртуальной картой всех терминалов компании можно ознакомиться здесь
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Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom Оплата госуслуг через платежные терминалы MegaCom
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