Срочно нужны деньги? Кредит «ЭЛСОМ ЭКСПРЕСС» за 1 минуту!

Каждый оказывается в ситуации, когда нужно срочно перехватить деньги. Отныне кредит до 20 тысяч сомов можно получить через электронный кошелек, воспользовавшись услугой «ЭЛСОМ экспресс». И если вы вернете долг в течение полумесяца, то никаких процентов вам не начислят!

Команда «ЭЛСОМ» постоянно работает над усовершенствованием услуг, заботясь об удобстве пользователей электронного кошелька. И теперь, чтобы взять заем, нет надобности приходить в банк: кредит можно оформить удаленно. Заявителю нужно лишь воспользоваться приложением «ЭЛСОМ» на своем сотовом телефоне.

В главном меню во вкладке «Мои финансы» выберите опцию «ЭЛСОМ экспресс». Остается только выбрать вид кредита и заполнить необходимые поля. После загрузки данных заявка поступит в банк.

Процесс выдачи кредита через электронный кошелек полностью автоматизирован. Подавший заявку клиент сразу получит информацию о том, одобрена его заявка или нет. Система автоматически определяет рейтинг клиента, который формируется в зависимости от количества совершенных операций через мобильный кошелек. Соответственно, чем больше операций заявитель совершает через «ЭЛСОМ», тем выше вероятность того, что его заявка на получение займа будет одобрена.

В случае одобрения заявки запрашиваемые средства сразу же поступят на кошелек пользователя.

Важно учесть, что в отличие от стандартного банковского кредита «ЭЛСОМ экспресс» не начисляет вам проценты в течение 15 дней!

То есть у вас в запасе полмесяца, чтобы вернуть долг и не переплачивать.

Если же заемщик не уложился в отведенный срок, то с этого момента ему начисляются проценты в размере 30 процентов. И погасить долг необходимо в течение 30 дней. При этом график погашения гибкий, внести оплату можно в любой день, комиссия за досрочное погашение не взимается.

Пополнить электронный кошелек вы можете без малейших проблем, даже находясь в самых отдаленных районах республики. Платежные терминалы «ЭЛСОМ» успешно функционируют во всех регионах страны. Подробнее об условиях получения «ЭЛСОМ экспресс» можно узнать на сайте www.elsom.kg, а также у специалистов колл-центра, который работает круглосуточно по телефону +996 312 986 000.

«ЭЛСОМ» — гарант сохранности ваших денег

Сегодня уже более 450 тысяч кыргызстанцев пользуются «ЭЛСОМ», благодаря которому имеют доступ практически ко всем банковским услугам. При этом все операции совершаются в два-три клика, и нет никакой необходимости посещать банк и обращаться к операторам.

Важно отметить, что «ЭЛСОМ» — именно банковский продукт, этим обусловлена надежность этого инструмента. Деятельность коммерческого банка регулируется законодательством и контролируется Национальным банком. Поэтому пользователи электронного кошелька, выпущенного KICB, полностью защищены от каких бы то ни было рисков, связанных с электронными деньгами.

Банк является гарантом сохранности средств и несет ответственность за них. Поэтому, используя «ЭЛСОМ», вы всегда можете обналичить ваши средства и вернуть их в случае банкротства банка. Выбирая «ЭЛСОМ», вы полностью защитите себя от любого финансового форс-мажора.

Если вы еще не обзавелись электронным кошельком, то зарегистрироваться в «ЭЛСОМ» можно несколькими способами:

— командой *900# (для абонентов Beeline и MegaCom);

— через приложение «Элсом» (доступно на операционных системах Android и IOS);

— на сайте elsom.kg через личный кабинет «Элсом».

Пользователем кошелька может стать любой желающий. При регистрации достаточно указать:

Имя. Фамилию. ИНН (14 цифр, как в паспорте).

Для получения консультации или дополнительной информации вы можете обратиться в службу поддержки клиентов: +996 312 986 000, *900 (для абонентов MegaCom), Viber, What’sApp +996 775 986 000.